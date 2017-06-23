Санкт-Петербург может подать заявку на проведение финала Лиги чемпионов

Председатель Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга Павел Белов рассказал о возможности проведения финального матча Лиги чемпионов на стадионе «Крестовский».

«Обсуждается возможность подачи заявки на проведение финала Лиги чемпионов на новом стадионе.

Если все получится, то застанем время, когда у нас пройдут не только матчи чемпионата мира, чемпионата Европы 2020 года, но и финал Лиги чемпионов после этого», – сказал Белов.

