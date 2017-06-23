Главный тренер сборной Мексики Хуан Карлос Осорио поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового раунда Кубка конфедераций против России.

«Вся команда находится в оптимистичном состоянии, все довольны, настроены с оптимизмом. Ждем замечательной игры завтра, постараемся обеспечить выход из группы. К сожалению, Карлос Сальседо получил травму, тоже готов не на 100%.

Но мы можем не беспокоиться – мы всегда учитываем эти факторы, поэтому во втором матче прибегли к ротации, чтобы уберечься от возможных травм. Мы не сверхлюди, но наша команда имеет все возможности добиться результата. Мы уже довольны тем, что здесь показали, и 8-9 игроков сейчас набрали очень сильную форму. Работаем, основываясь на доверии, и желаем добиваться хороших результатов, что и делаем на данном этапе.

Мы наблюдали, как играла Россия, видели их товарищеский матч с Чили. Это команда, которая основное внимание уделяет игре в обороне с тремя центральными защитниками, хорошо играет на втором этаже, очень сильная. У нее качественные фланговые игроки. Технические способности Головина, Жиркова очень хороши.

Эта команда все 90 минут действует на хорошем уровне практически всегда. Она умеет переходить из обороны в атаку, может выиграть у любого соперника. Мы ожидаем очень зрелищного сценария игры. Было бы здорово выступать на равных с такой командой», – сказал Осорио.

Россия выйдет из группы? Считаем расклады