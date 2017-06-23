«Сантос» пожалуется ФИФА на переговоры «Барселоны» с Лимой
«Сантос» намерен обратиться в ФИФА с жалобой на «Барселону», которая согласовала 5-летний контракт с полузащитником бразильского клуба Лукасом Лимой.
26-летний бразилец станет свободным агентом 31 декабря 2017 года. В этом случае, согласно регламенту ФИФА по трансферам, новый клуб вправе вести переговоры с игроком не раньше 1 июля, за полгода до истечения срока контракта с прежним клубом. Тогда как «Барселона», по мнению «Сантоса», нарушила регламент.
Бразильский клуб владеет лишь 10% экономических прав на Лиму (80% принадлежат компании Doyen, еще 10% — одному из бизнесменов).
С участием «Сантоса» и «Барселоны» уже второй раз возникает трансферный скандал. Ранее до суда дошло дело Неймара.
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