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    32% пользователей признали Криштиану Роналду лучшим игроком матча Россия – Португалия, Шишкин – худший. Вы согласны?

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    Сегодня сборная России в рамках своего второго матча на Кубке конфедераций-2017 проиграла со счетом 0:1 команде Португалии. Тем временем пользователи приложения «КУБОК КОНФЕДЕРАЦИЙ» выбирают лучшего и худшего игроков матча.

    На данный момент в голосовании лидирует нападающий Криштиану Роналду, забивший единственный гол в матче, за него проголосовали 31% пользователей. Защитник российской команды Роман Шишкин, по мнению болельщиков, стал худшим, так считают 32% пользователей

    Согласны ли вы? Для того, чтобы поучаствовать в голосовании, перейдите на страницу матча в приложении и сделайте ваш выбор!

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