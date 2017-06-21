Криштиану Роналду впервые за 13 лет забил сборной России

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду открыл счет в матче 2-го тура группового раунда Кубка конфедераций против России (1:0, первый тайм).

Это третий гол 32-летнего форварда в ворота российский сборной за всю его карьеру и первый – с октября 2004 года, когда португальцы разгромили россиян 7:1.

После этого Роналду трижды встречался со сборной России, но больше не забивал.

Sports.ru ведет онлайн-трансляцию матча Россия – Португалия.