Портал FourFourTwo поставил Бердыева на 36-е место в рейтинге лучших тренеров сезона, Каррера – 44-й

Популярный футбольный портал FourFourTwo начал публикацию своего рейтинга топ-50 лучших тренеров по итогам сезона-2016/17.

36-е место в рейтинге занял экс-главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев, под руководством которого команда в прошлом сезоне успешно выступила в Лиге чемпионов, обыграв «Баварию», «Андерлехт» и «Аякс».

Бердыев опередил таких специалистов, как Брендан Роджерс («Селтик»), Эдди Хау («Борнмут»), Филипп Коку (ПСВ) и Марку Силва («Халл»).

На 44-й позиции оказался итальянец Массимо Каррера, который привел московский «Спартак» к победе в чемпионате России впервые за 16 лет.