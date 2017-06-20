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    Портал FourFourTwo поставил Бердыева на 36-е место в рейтинге лучших тренеров сезона, Каррера – 44-й

    Теги Спартак Ростов Рубин Курбан Бердыев Премьер-лига Россия Лига чемпионов Массимо Каррера

    Популярный футбольный портал FourFourTwo начал публикацию своего рейтинга топ-50 лучших тренеров по итогам сезона-2016/17.

    36-е место в рейтинге занял экс-главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев, под руководством которого команда в прошлом сезоне успешно выступила в Лиге чемпионов, обыграв «Баварию», «Андерлехт» и «Аякс».

    Бердыев опередил таких специалистов, как Брендан Роджерс («Селтик»), Эдди Хау («Борнмут»), Филипп Коку (ПСВ) и Марку Силва («Халл»).

    На 44-й позиции оказался итальянец Массимо Каррера, который привел московский «Спартак» к победе в чемпионате России впервые за 16 лет.

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