Александр Григорян: «Иногда не понимаю: я неандерталец или вокруг меня неандертальцы?»
Главный тренер махачкалинского «Анжи» Александр Григорян подвел итоги прошлого сезона.
- С чем связан уход ряда футболистов из «Анжи»?
– Связано это с тем, что 10 человек мы взяли впопыхах. Зимой мы торопливо комплектовались. Так получилось, что из-за спешки мы переборщили с количеством игроков (если говорить о полевых – целых 28!). Десять из них не имели игровой практики, и они нам не подошли.
Я абсолютно убежден, что лучше взять молодых игроков из ФНЛ с психологией победителя, у которых есть качества лидера, чем связываться с игроками, которые полируют своей задницей скамейку запасных из года в год в премьер-лиге.
- А вы обсуждали с руководством прошедший сезон? И какие задачи поставлены на предстоящий чемпионат?
– Естественно, мы встречались и разговаривали. Если наш президент клуба Осман Гайирбекович посчитает нужным это озвучить, тогда вы сами все узнаете.
А так, если говорить про задачи… Ну кому нужны все эти декларации? Самая главная задача – создать боеспособный, целеустремленный коллектив. У нас нет возможности покупать игроков высокого уровня. Если бы так было, меня бы не пригласили на пост главного тренера.
- У вас сложилась репутация эпатажного тренера. Вы сами как к этому относитесь?
– Честно говоря, не важно к этому отношусь. Иногда сижу и думаю: «Кто тебя дергал за язык? Зачем ты это сказал, зачем-то сказал?». И иногда не понимаю: я неандерталец или вокруг меня неандертальцы? – сказал Григорян.
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