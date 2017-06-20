Главный тренер махачкалинского «Анжи» подвел итоги прошлого сезона.

- С чем связан уход ряда футболистов из «Анжи»?

– Связано это с тем, что 10 человек мы взяли впопыхах. Зимой мы торопливо комплектовались. Так получилось, что из-за спешки мы переборщили с количеством игроков (если говорить о полевых – целых 28!). Десять из них не имели игровой практики, и они нам не подошли.

Я абсолютно убежден, что лучше взять молодых игроков из ФНЛ с психологией победителя, у которых есть качества лидера, чем связываться с игроками, которые полируют своей задницей скамейку запасных из года в год в премьер-лиге.

- А вы обсуждали с руководством прошедший сезон? И какие задачи поставлены на предстоящий чемпионат?

– Естественно, мы встречались и разговаривали. Если наш президент клуба Осман Гайирбекович посчитает нужным это озвучить, тогда вы сами все узнаете.

А так, если говорить про задачи… Ну кому нужны все эти декларации? Самая главная задача – создать боеспособный, целеустремленный коллектив. У нас нет возможности покупать игроков высокого уровня. Если бы так было, меня бы не пригласили на пост главного тренера.

- У вас сложилась репутация эпатажного тренера. Вы сами как к этому относитесь?

– Честно говоря, не важно к этому отношусь. Иногда сижу и думаю: «Кто тебя дергал за язык? Зачем ты это сказал, зачем-то сказал?». И иногда не понимаю: я неандерталец или вокруг меня неандертальцы? – сказал Григорян.