В бундеслиге появилась первая женщина-скаут

объявил о подписании контракта с португальским тренером .

Франкфуртский клуб включил 39-летнего специалиста в команду скаутов.

Таким образом, Кошта стала первой женщиной-скаутом в бундеслиге. В аналогичной должности она также работала в «Лейшоэше» и «Селтике», а до этого 13 лет тренировала юношескую команду «Бенфики».

Напомним, что Кошта в 2014 году занимала пост главного тренера клуба второго французского дивизиона «Клермона».

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