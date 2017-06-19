В бундеслиге появилась первая женщина-скаут
«Айнтрахт» объявил о подписании контракта с португальским тренером Эленой Коштой.
Франкфуртский клуб включил 39-летнего специалиста в команду скаутов.
Таким образом, Кошта стала первой женщиной-скаутом в бундеслиге. В аналогичной должности она также работала в «Лейшоэше» и «Селтике», а до этого 13 лет тренировала юношескую команду «Бенфики».
Напомним, что Кошта в 2014 году занимала пост главного тренера клуба второго французского дивизиона «Клермона».
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