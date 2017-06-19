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    В бундеслиге появилась первая женщина-скаут

    Теги Айнтрахт Франкфурт бундеслига Германия трансферы Элена Кошта

    «Айнтрахт» объявил о подписании контракта с португальским тренером Эленой Коштой.

    Франкфуртский клуб включил 39-летнего специалиста в команду скаутов.

    Таким образом, Кошта стала первой женщиной-скаутом в бундеслиге. В аналогичной должности она также работала в «Лейшоэше» и «Селтике», а до этого 13 лет тренировала юношескую команду «Бенфики».

    Напомним, что Кошта в 2014 году занимала пост главного тренера клуба второго французского дивизиона «Клермона».

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