Чилийский журналист Диего Миранда, который на этой неделе за поездку из Домодедово до отеля заплатил 50 тыс. рублей, рассказал детали произошедшего.

«Прилетел в Россию, ужасно устал, а у меня еще с собой куча оборудования. Поменял деньги прямо в аэропорту, вышел – там стоит много таксистов. Я тоже сел. В Чили не принято спрашивать о цене заранее: все показывает счетчик.

Когда мы приехали, таксист указал мне на стоимость поездки – 37 и много нулей. Потом внезапно стало 40. Он объяснил это тем, что сейчас довольно позднее время, поэтому мне стоит дополнительно заплатить за поездку. Ok, no problem. Я дал 50 000, с чаевыми… Но тут мне пришла смс от друга, который доехал до этого же отеля за 5000. Я сразу понял, что меня обманули и потребовал вернуть деньги.

На ресепшене в отеле мне сказали обратиться в полицию, и, стоит сказать, что приехали они быстро. В общем, свою первую ночь в России я провел в полицейском участке. Вернулся в отель только к 5:30 утра», — сказал Миранда.