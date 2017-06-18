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    Роман Широков: «Какая-то скованность у сборной присутствовала. Не каждый день на глазах у президента играют»

    Теги Роман Широков Станислав Черчесов сборная России сборная Новой Зеландии Кубок конфедераций

    Бывший полузащитник сборной России Роман Широков прокомментировал игру национальной команды на старте Кубка конфедераций.

    «В целом игра оставила неплохое впечатление, порадовали и зрители, и президент. Начали хорошо, забили два гола, потом уже чуть хуже стало. В целом должны быть довольны.

    Мы, безусловно, добавим, потому что, наверное, какая-то скованность присутствовала. Не каждый день на глазах у президента играют.

    В дальнейшем какие-то ошибочки поправят и с португальцами должны более качественный футбол показать», – сказал Широков.

    «Наши гости узнают радушную и открытую для мира Россию». Кубок конфедераций стартовал
     

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