Бывший полузащитник сборной России Роман Широков прокомментировал игру национальной команды на старте Кубка конфедераций.

«В целом игра оставила неплохое впечатление, порадовали и зрители, и президент. Начали хорошо, забили два гола, потом уже чуть хуже стало. В целом должны быть довольны.

Мы, безусловно, добавим, потому что, наверное, какая-то скованность присутствовала. Не каждый день на глазах у президента играют.

В дальнейшем какие-то ошибочки поправят и с португальцами должны более качественный футбол показать», – сказал Широков.

«Наши гости узнают радушную и открытую для мира Россию». Кубок конфедераций стартовал

