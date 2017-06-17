47% пользователей признали Федора Смолова лучшим игроком матча Россия – Новая Зеландия, Бокселл – худший. Вы согласны?

Сегодня сборная России в рамках стартового матча Кубка конфедераций-2017 обыграла со счетом 2:0 команду Новой Зеландии. Тем временем пользователи приложения «КУБОК КОНФЕДЕРАЦИЙ» выбирают лучшего и худшего игроков матча.

На данный момент в голосовании лидирует нападающий российской сборной Федор Смолов, за него проголосовали 47% пользователей, Майкл Бокселл, забивший автогол, – худший.

Согласны ли вы? Для того, чтобы поучаствовать в голосовании, перейдите на страницу матча в приложении и сделайте ваш выбор!

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