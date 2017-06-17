Форвард «Барселоны» Мунир Эль-Хаддади, проведший минувший сезон на правах аренды в «Валенсии», попал в сферу интересов .

Сообщается, что питерцы уже вступили в переговоры с каталонцами о трансфере 21-летнего испанца.

Ранее арендовать Эль-Хаддади пытался «Сосьедад», но ответила отказом.

Кроме того, «Зенит» рассматривает вариант с 23-летним парагвайским нападающим киевского Дерлисом Гонсалесом.