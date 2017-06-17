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    TMW: «Зенит» ведет переговоры с «Барселоной» о трансфере Эль-Хаддади

    Теги Зенит Премьер-лига Украина Динамо Киев Премьер-лига Россия Барселона примера Испания возможные трансферы Дерлис Гонсалес Мунир Эль-Хаддади

    Форвард «Барселоны» Мунир Эль-Хаддади, проведший минувший сезон на правах аренды в «Валенсии», попал в сферу интересов «Зенита».

    Сообщается, что питерцы уже вступили в переговоры с каталонцами о трансфере 21-летнего испанца.

    Ранее арендовать Эль-Хаддади пытался «Сосьедад», но «Барселона» ответила отказом.

    Кроме того, «Зенит» рассматривает вариант с 23-летним парагвайским нападающим киевского «Динамо» Дерлисом Гонсалесом.

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