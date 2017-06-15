«Барселона» лидирует в борьбе за Семеду, но не готова заплатить «Бенфике» 50 млн евро
«Барселона» продолжает переговоры с «Бенфикой» о трансфере правого защитника Нелсона Семеду.
Сообщается, что лиссабонцы требуют за 23-летнего игрока сборной Португалии 50 миллионов евро, но каталонский клуб пытается сбить цену.
Тем не менее именно «Барселона» — фаворит в борьбе за Семеду, на которого также претендуют «Бавария» и оба манчестерских клуба.
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