«Барселона» лидирует в борьбе за Семеду, но не готова заплатить «Бенфике» 50 млн евро

продолжает переговоры с «Бенфикой» о трансфере правого защитника .

Сообщается, что лиссабонцы требуют за 23-летнего игрока сборной Португалии 50 миллионов евро, но каталонский клуб пытается сбить цену.

Тем не менее именно «Барселона» — фаворит в борьбе за Семеду, на которого также претендуют «Бавария» и оба манчестерских клуба.