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    «Барселона» лидирует в борьбе за Семеду, но не готова заплатить «Бенфике» 50 млн евро

    Теги высшая лига Португалия Бенфика Барселона примера Испания возможные трансферы Нелсон Семеду

    «Барселона» продолжает переговоры с «Бенфикой» о трансфере правого защитника Нелсона Семеду.

    Сообщается, что лиссабонцы требуют за 23-летнего игрока сборной Португалии 50 миллионов евро, но каталонский клуб пытается сбить цену.

    Тем не менее именно «Барселона» — фаворит в борьбе за Семеду, на которого также претендуют «Бавария» и оба манчестерских клуба.

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