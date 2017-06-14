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    «Барселона» попытается купить Саншеша в случае срыва трансфера Верратти

    Теги Бавария бундеслига Германия Барселона примера Испания возможные трансферы Марко Верратти Ренату Саншеш

    Полузащитник «Баварии» Ренату Саншеш попал в сферу интересов «Барселоны».

    Сообщается, что каталонцы рассматривают 19-летнего португальца в качестве трансферной цели, альтернативной Марко Верратти («ПСЖ»).

    Ранее стало известно, что мюнхенский клуб готов продать Саншеша за 35 миллионов евро. Его контракт рассчитан до 2021 года.

    Кроме того, сообщалось, что «Барселона» планирует подписать еще одного игрока «Баварии» – вингера Дугласа Косту.

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