«Барселона» попытается купить Саншеша в случае срыва трансфера Верратти

Полузащитник «Баварии» попал в сферу интересов «Барселоны».

Сообщается, что каталонцы рассматривают 19-летнего португальца в качестве трансферной цели, альтернативной («ПСЖ»).

Ранее стало известно, что мюнхенский клуб готов продать Саншеша за 35 миллионов евро. Его контракт рассчитан до 2021 года.

Кроме того, сообщалось, что «Барселона» планирует подписать еще одного игрока «Баварии» – вингера Дугласа Косту.