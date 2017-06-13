Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Ди Франческо назначен главным тренером «Ромы»

    Теги Рома серия А Италия фото Сассуоло Эусебио Ди Франческо Джеймс Паллотта

    «Рома» подтвердила назначение Эусебио Ди Франческо на пост главного тренера команды.

    47-летний специалист подписал с клубом контракт до 2019 года. Ди Франческо возглавил «Рому», сменив на этом посту Лучано Спаллетти.

    В прошлом сезоне под руководством Ди Франческо «Сассуоло» вышел в Лигу Европы.

    Отметим, что Ди Франческо в течение четырех сезонов (1997-2001) играл за «Рому» во время игровой карьеры.

    «Я очень счастлив вернуться в «Рому», чтобы тренировать клуб, который для меня много значит. Я благодарен президенту Паллотте и всему руководству за эту возможность.

    Я выложусь полностью, чтобы команда получила те результаты, которые заслуживает», – заявил Ди Франческо.

    Фото: официальный сайт «Ромы»

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться