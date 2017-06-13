Ди Франческо назначен главным тренером «Ромы»

«Рома» подтвердила назначение Эусебио Ди Франческо на пост главного тренера команды.

47-летний специалист подписал с клубом контракт до 2019 года. Ди Франческо возглавил «Рому», сменив на этом посту Лучано Спаллетти.

В прошлом сезоне под руководством Ди Франческо «Сассуоло» вышел в Лигу Европы.

Отметим, что Ди Франческо в течение четырех сезонов (1997-2001) играл за «Рому» во время игровой карьеры.

«Я очень счастлив вернуться в «Рому», чтобы тренировать клуб, который для меня много значит. Я благодарен президенту Паллотте и всему руководству за эту возможность.

Я выложусь полностью, чтобы команда получила те результаты, которые заслуживает», – заявил Ди Франческо.

Фото: официальный сайт «Ромы»