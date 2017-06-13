Палата по разрешению споров ФИФА обязала выплатить компенсацию полузащитнику Альберто Сапатеру, утверждает Life.ru.

В 2015 году «Локо» расторг контракт с испанцем по состоянию здоровья, за последний сезон и несколько месяцев 2015 года «Локомотив» Сапатеру не заплатил суммарно около 110 миллионов рублей.

ФИФА встала на сторону Сапатера, заявив, что у «Локомотива» не было оснований для досрочного расторжения контракта. Москвичей обязали выплатить ему всю сумму долга плюс 5% годовых. У «Локо» есть право подать апелляцию.

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