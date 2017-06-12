Александр Бородюк о судействе Безбородова: «Самовлюбленный нарцисс испортил праздник»

Главный тренер сборной Казахстана Александр Бородюк после домашнего поражения от Дании (1:3) в матче квалификации ЧМ-2018 раскритиковал судейство .

«Идет борьба на футбольном поле, а он в одном эпизоде удаляет, а в другом — ставит пенальти. Исламхан выпрыгивал спиной к мячу. Локоть? Ну, желтая максимум, хотя и той нет.

Во втором моменте, наверное, хотел окончательно добить команду. Мы разбирали эпизод: наш защитник Логвиненко первый играет в мяч, выбивает его, и только затем нападающий ударяется о ногу защитника. На мяче первым был Юра. И за такое ставит пенальти?

Столько болельщиков собралось, праздник футбола, всем же нравится борьба. И тут такой самовлюбленный нарцисс портит праздник. Он делает карьеру к ЧМ-2018. Только хотелось, чтобы не за счет сборной Казахстана. Я никогда не говорил о судьях, но тут накипело», — сказал Бородюк.