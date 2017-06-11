Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон высказался по поводу поражения от (1:4) в финале Лиги чемпионов.

«Горжусь, что я не такой, как некоторые фанаты «Наполи», «Интера», «Ромы», «Милана» и «Фиорентины», которые праздновали наше поражение.

В футболе есть как победы, так и поражения. Убежден, что после проигрышей ты получаешь более полезный опыт, чем после успеха. Поэтому я не понимаю отношение тех, кто болеет против .

Перед финалом было слишком много оптимизма, хотя даже у самого бездарного игрока «Реала» больше трофеев и выступлений в решающих матчах, чем у меня», — сказал Буффон.