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    Джанлуиджи Буффон: «Даже у самого бездарного игрока «Реала» больше трофеев, чем у меня»

    Теги Ювентус Джанлуиджи Буффон Реал Мадрид серия А Италия примера Испания Лига чемпионов

    Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон высказался по поводу поражения от «Реала» (1:4) в финале Лиги чемпионов.

    «Горжусь, что я не такой, как некоторые фанаты «Наполи», «Интера», «Ромы», «Милана» и «Фиорентины», которые праздновали наше поражение.

    В футболе есть как победы, так и поражения. Убежден, что после проигрышей ты получаешь более полезный опыт, чем после успеха. Поэтому я не понимаю отношение тех, кто болеет против «Ювентуса».

    Перед финалом было слишком много оптимизма, хотя даже у самого бездарного игрока «Реала» больше трофеев и выступлений в решающих матчах, чем у меня», — сказал Буффон.

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