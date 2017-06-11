Нападающий и сборной Португалии Криштиану Роналду стал отцом близнецов, сообщает SIC Noticias.

По информации источника, детей родила суррогатная мать. Мальчика назвали Матео, девочке дали имя Ева.

Дети родились в четверг. Нападающий сейчас находится в расположении сборной Португалии.

Первому ребенку футболиста, Криштиану Роналду Жуниору, уже шесть лет. Он появился на свет в 2010 году. Мальчик также родился от суррогатной матери.

Нападающий в настоящее время встречается с испанкой Джорджиной Родригес.