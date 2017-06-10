Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Месси может пропустить товарищеский матч против Сингапура из-за свадьбы

    Теги Лионель Месси сборная Аргентины светская хроника сборная Сингапура Николас Отаменди товарищеские матчи (сборные) Хорхе Сампаоли

    Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси может пропустить гостевой товарищеский матч с командой Сингапура из-за подготовки к свадьбе с Антонеллой Рокуццо.

    Матч пройдет 13 июня в Сингапуре. Свадьба игрока запланирована на 30 июня в аргентинском городе Росарио.

    Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли разрешил Месси не лететь в Сингапур из-за подготовки к торжеству.

    Из-за подготовки к свадьбе игру со сборной Сингапура пропустит еще один игрок Аргентины – защитник Николас Отаменди, который женится 16 июня.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться