Месси может пропустить товарищеский матч против Сингапура из-за свадьбы
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси может пропустить гостевой товарищеский матч с командой Сингапура из-за подготовки к свадьбе с Антонеллой Рокуццо.
Матч пройдет 13 июня в Сингапуре. Свадьба игрока запланирована на 30 июня в аргентинском городе Росарио.
Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли разрешил Месси не лететь в Сингапур из-за подготовки к торжеству.
Из-за подготовки к свадьбе игру со сборной Сингапура пропустит еще один игрок Аргентины – защитник Николас Отаменди, который женится 16 июня.
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