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    Леонид Слуцкий: «У «Челси» абсолютно лучшая футбольная школа в мире»

    Теги Леонид Слуцкий Челси Премьер-лига Россия премьер-лига Англия детский футбол Челси U-19

    Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий, возглавивший накануне «Халл», оценил подготовку молодых игроков в «Челси».

    - Что нам нужно изменить, чтобы сломать существующую систему подготовки и добиться появления конкурентоспособных футболистов не только для внутреннего чемпионата, а для чего-то большего?

    – А какая у нас система подготовки? Нужно для начала это понять, прежде чем что-то менять. Я долго был в «Челси» и большую часть времени смотрел именно на школу. Основной состав тоже очень интересен, мы много общались с Конте, но академия привлекала больше.

    Для понимания: «Челси» выиграл две подряд юношеские Лиги чемпионов. За последние семь лет у лондонской академии есть все три главных юношеских трофея – в возрастах до 23 лет, до 18 и до 16. Считаю, что это абсолютно лучшая футбольная школа в мире!

    37 игроков из академии розданы в аренды. Да, сегодня никто не играет в старте «Челси» постоянно, хотя Лофтус-Чик, Аке и Чалоба к этому близки, но я мог сравнить, как работают в академии ЦСКА и как – в Англии. И говорил своему близкому товарищу, директору школы армейцев Сергею Никитину, что ему конкретно необходимо поменять, — сказал Слуцкий.

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