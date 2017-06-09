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    Виталий Мутко: «Слуцкий не захотел исправлять свои ошибки в сборной России, хотя мог бы это сделать»

    Теги Леонид Слуцкий Виталий Мутко сборная России

    Глава РФС Виталий Мутко рассказал о предложении Леониду Слуцкому сохранить пост главного тренера сборной России после Евро-2016.

    «Первое предложение, которое я сделал Слуцкому во Франции, – это продлить контракт. Считаю, он очень талантливый и интересный тренер.

    Мы сразу после игры закрылись в комнате и разговаривали. Я ему сказал: «Вы же знаете свои ошибки. Возьмитесь уже с их учетом». На что он мне ответил: «Я наступил на грабли, на которые уже наступали мои предшественники».

    Знаете, это как ты приходишь на работу, десять лет себя одинаково ведешь, а в одно утро все меняется. Это же очень сильно заметно. Почему в спорте так происходит, что каждые четыре года ты должен менять команду или что-то в ней.

    А так Слуцкий очень грамотный тренер, специалист. Но исправить свои ошибки он не захотел. Хотя мог бы это сделать», – сказал Мутко.

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