Глава РФС Виталий Мутко рассказал о предложении Леониду Слуцкому сохранить пост главного тренера сборной России после Евро-2016.

«Первое предложение, которое я сделал Слуцкому во Франции, – это продлить контракт. Считаю, он очень талантливый и интересный тренер.

Мы сразу после игры закрылись в комнате и разговаривали. Я ему сказал: «Вы же знаете свои ошибки. Возьмитесь уже с их учетом». На что он мне ответил: «Я наступил на грабли, на которые уже наступали мои предшественники».

Знаете, это как ты приходишь на работу, десять лет себя одинаково ведешь, а в одно утро все меняется. Это же очень сильно заметно. Почему в спорте так происходит, что каждые четыре года ты должен менять команду или что-то в ней.

А так Слуцкий очень грамотный тренер, специалист. Но исправить свои ошибки он не захотел. Хотя мог бы это сделать», – сказал Мутко.

Слуцкий – тренер «Халла». Что это за клуб?