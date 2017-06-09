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    Завтра состоится турнир Street Madness на adidas BASEMOSCOW в Парке Горького

    Теги adidas любительский футбол

    Завтра, 10 июня, на adidas BASEMOSCOW в Парке Горького пройдет турнир Street Madness.
     
    Лучшая команда по уличному футболу вызывает тебя на битву. 
     
    Если твоя команда сильна на большом поле, вы можете доказать свою силу 10 июня: в 13:00 начинается турнир 5х5 для тех, кому от 14 до 17 лет, в 19:00 – для тех, кому от 18 до 25 лет. 
     
    Зарегистрироваться можно прямо на месте. 
     
    Если твоя стихия – панна, то можно поучаствовать в панна-баттле, который начнется в 16:00. Регистрация – на сайте www.panna.pro.

    Для королей фристайла, которые делают крутейшие трюки с мячом, организованы фристайл-баттлы. Начало – в 19:00, регистрация на месте. 

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