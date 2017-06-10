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    «Милан» не готов платить Диего Косте 230 тысяч евро в неделю

    Теги Милан Челси премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Диего Коста

    Переход форварда «Челси» Диего Косты в «Милан» может сорваться.

    Сообщается, что испанец хочет зарабатывать в Италии 230 тысяч евро в неделю, тогда как «Милан» не готов платить ему такие деньги.

    Ситуация может измениться, если «Челси» согласится отпустить Косту в «Милан» на правах аренды и возьмет на себя при этом часть оплаты его оклада.

    «Милан», в свою очередь, также рассматривает варианты с Андреа Белотти («Торино») и Николой Калиничем («Фиорентина»), чьи финансовые условия «россонери» выполнить готовы.

    Ранее стало известно, что главный тренер лондонцев Антонио Конте сообщил Косте, что тот больше не входит в его планы.

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