«Милан» не готов платить Диего Косте 230 тысяч евро в неделю

Переход форварда Диего Косты в «Милан» может сорваться.

Сообщается, что испанец хочет зарабатывать в Италии 230 тысяч евро в неделю, тогда как не готов платить ему такие деньги.

Ситуация может измениться, если «Челси» согласится отпустить Косту в «Милан» на правах аренды и возьмет на себя при этом часть оплаты его оклада.

«Милан», в свою очередь, также рассматривает варианты с Андреа Белотти («Торино») и Николой Калиничем («Фиорентина»), чьи финансовые условия «россонери» выполнить готовы.

Ранее стало известно, что главный тренер лондонцев Антонио Конте сообщил Косте, что тот больше не входит в его планы.