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    «Зенит» включился в борьбу за Дугласа Косту

    Теги Зенит Бавария Премьер-лига Россия бундеслига Германия возможные трансферы Дуглас Коста

    Вингер «Баварии» Дуглас Коста попал в сферу интересов «Зенита».

    По информации Sky Sport Italia, питерцы претендуют на 26-летнего бразильца наряду с «ПСЖ» и «Ювентусом».

    Ранее сообщалось, что Косту также хотят приобрести «Барселона», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

    По разным данным, мюнхенцы готовы продать хавбека за 30–40 миллионов евро.

    В 23 матчах минувшего чемпионата Германии Коста забил 4 гола и сделал 6 результативных передач.

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