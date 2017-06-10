«Зенит» включился в борьбу за Дугласа Косту

Вингер «Баварии» Дуглас Коста попал в сферу интересов .

По информации Sky Sport Italia, питерцы претендуют на 26-летнего бразильца наряду с «ПСЖ» и «Ювентусом».

Ранее сообщалось, что Косту также хотят приобрести «Барселона», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

По разным данным, мюнхенцы готовы продать хавбека за 30–40 миллионов евро.

В 23 матчах минувшего чемпионата Германии Коста забил 4 гола и сделал 6 результативных передач.