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    Спортдиректор «Терека»: «Думаю, у «Ахмата» болельщиков будет больше в несколько раз»

    Теги Премьер-лига Россия Терек Тимур Джабраилов

    Спортивный директор «Терека» Тимур Джабраилов высказался по поводу переименования клуба в «Ахмат».

    «Это хорошая новость для всех нас, жителей республики и всего чеченского народа. Ахмат-Хаджи Кадыров — великий человек, он возродил эту команду, знал все, что происходит внутри, болел за нее душой. Под его началом команда завоевала Кубок России.

    Хочу пожелать, чтобы больших побед добавилось. Все-таки «Ахмат» обязывает к большим победам. Поэтому надо строже относиться к себе, тренировкам и к задачам, которые стоят перед клубом.

    Думаю, болельщиков будет больше в несколько раз. С каждым днем их число будет расти, они будут охотно идти и болеть за родной клуб», — сказал Джабраилов.

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