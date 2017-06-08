Спортдиректор «Терека»: «Думаю, у «Ахмата» болельщиков будет больше в несколько раз»
Спортивный директор «Терека» Тимур Джабраилов высказался по поводу переименования клуба в «Ахмат».
«Это хорошая новость для всех нас, жителей республики и всего чеченского народа. Ахмат-Хаджи Кадыров — великий человек, он возродил эту команду, знал все, что происходит внутри, болел за нее душой. Под его началом команда завоевала Кубок России.
Хочу пожелать, чтобы больших побед добавилось. Все-таки «Ахмат» обязывает к большим победам. Поэтому надо строже относиться к себе, тренировкам и к задачам, которые стоят перед клубом.
Думаю, болельщиков будет больше в несколько раз. С каждым днем их число будет расти, они будут охотно идти и болеть за родной клуб», — сказал Джабраилов.
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