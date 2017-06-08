Дани Алвес пригрозил покинуть «Ювентус», если с ним не продлят контракт
Защитник «Ювентуса» Даниэл Алвес поставил ультиматум руководству туринского клуба.
Сообщается, что 34-летний бразилец, который через год может стать свободным агентом, попросил продлить с ним соглашение до 2019 года, в противном случае он покинет «Ювентус» уже этим летом.
На Алвеса претендуют «Челси», китайские клубы, а также «Манчестер Сити». С главным тренером «горожан» Хосепом Гвардиолой защитник отлично знаком по совместной работе в «Барселоне».
В 33 матчах минувшего сезона Алвес забил 6 голов и сделал 7 результативных передач.
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