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    Дани Алвес пригрозил покинуть «Ювентус», если с ним не продлят контракт

    Теги Ювентус Даниэл Алвес серия А Италия возможные трансферы

    Защитник «Ювентуса» Даниэл Алвес поставил ультиматум руководству туринского клуба.

    Сообщается, что 34-летний бразилец, который через год может стать свободным агентом, попросил продлить с ним соглашение до 2019 года, в противном случае он покинет «Ювентус» уже этим летом.

    На Алвеса претендуют «Челси», китайские клубы, а также «Манчестер Сити». С главным тренером «горожан» Хосепом Гвардиолой защитник отлично знаком по совместной работе в «Барселоне».

    В 33 матчах минувшего сезона Алвес забил 6 голов и сделал 7 результативных передач.

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