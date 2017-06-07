«Барселона» намерена купить Дугласа Косту

Атакующий хавбек «Баварии» попал в сферу интересов «Барселоны».

Сообщается, что новый главный тренер каталонцев Эрнесто Вальверде рассматривает 26-летнего бразильца в качестве усиления правого фланга полузащиты.

Мюнхенцы оценивают трансфер Косты в 30 миллионов евро, но могут отпустить его и за 25 миллионов.

Ранее cообщалось, что бразильцем интересуются «Ювентус», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ».