Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Барселона» намерена купить Дугласа Косту

    Теги Бавария бундеслига Германия Барселона примера Испания возможные трансферы Дуглас Коста

    Атакующий хавбек «Баварии» Дуглас Коста попал в сферу интересов «Барселоны».

    Сообщается, что новый главный тренер каталонцев Эрнесто Вальверде рассматривает 26-летнего бразильца в качестве усиления правого фланга полузащиты.

    Мюнхенцы оценивают трансфер Косты в 30 миллионов евро, но могут отпустить его и за 25 миллионов.

    Ранее cообщалось, что бразильцем интересуются «Ювентус», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ».

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться