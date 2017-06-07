«Барселона» намерена купить Дугласа Косту
Атакующий хавбек «Баварии» Дуглас Коста попал в сферу интересов «Барселоны».
Сообщается, что новый главный тренер каталонцев Эрнесто Вальверде рассматривает 26-летнего бразильца в качестве усиления правого фланга полузащиты.
Мюнхенцы оценивают трансфер Косты в 30 миллионов евро, но могут отпустить его и за 25 миллионов.
Ранее cообщалось, что бразильцем интересуются «Ювентус», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ».
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