Джанаев близок к переходу в «Рубин», в «Ростове» его может сменить Абаев

Вратарь «Ростова» Сослан Джанаев может продолжит карьеру в «Рубине».

Переговоры между футболистом и клубом вступили в завершающую стадию.

Заменить Джанаева в «Ростове» может голкипер Илья Абаев, который по окончании сезона этого сезона покинул «Локомотив». Другим вариантом продолжения карьеры Абаева является калининградская «Балтика».

Ранее сообщалось, что новым главным тренером «Рубина» станет бывший вице-президент – тренер «Ростова» Курбан Бердыев.