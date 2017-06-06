Джанаев близок к переходу в «Рубин», в «Ростове» его может сменить Абаев
Вратарь «Ростова» Сослан Джанаев может продолжит карьеру в «Рубине».
Переговоры между футболистом и клубом вступили в завершающую стадию.
Заменить Джанаева в «Ростове» может голкипер Илья Абаев, который по окончании сезона этого сезона покинул «Локомотив». Другим вариантом продолжения карьеры Абаева является калининградская «Балтика».
Ранее сообщалось, что новым главным тренером «Рубина» станет бывший вице-президент – тренер «Ростова» Курбан Бердыев.
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