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    Джанаев близок к переходу в «Рубин», в «Ростове» его может сменить Абаев

    Теги Ростов Рубин Премьер-лига Россия возможные трансферы ФНЛ Балтика Сослан Джанаев Илья Абаев

    Вратарь «Ростова» Сослан Джанаев может продолжит карьеру в «Рубине».

    Переговоры между футболистом и клубом вступили в завершающую стадию.

    Заменить Джанаева в «Ростове» может голкипер Илья Абаев, который по окончании сезона этого сезона покинул «Локомотив». Другим вариантом продолжения карьеры Абаева является калининградская «Балтика».

    Ранее сообщалось, что новым главным тренером «Рубина» станет бывший вице-президент – тренер «Ростова» Курбан Бердыев.

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