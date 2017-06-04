Аленичев возглавит «Енисей»

Новым главным тренером «Енисея» в ближайшее время станет .

Сообщается, что между красноярским клубом и 44-летним специалистом достигнута принципиальная договоренность.

Ранее Аленичев тренировал «Спартак» и тульский «Арсенал».

Прежний главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов возглавил «Крылья Советов».

В минувшем первенстве «Енисей» занял 3-е место, а по сумме стыковых матчей за право выступать в РФПЛ уступил «Арсеналу» (2:1, 0:1).