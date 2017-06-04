Аленичев возглавит «Енисей»
Новым главным тренером «Енисея» в ближайшее время станет Дмитрий Аленичев.
Сообщается, что между красноярским клубом и 44-летним специалистом достигнута принципиальная договоренность.
Ранее Аленичев тренировал «Спартак» и тульский «Арсенал».
Прежний главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов возглавил «Крылья Советов».
В минувшем первенстве ФНЛ «Енисей» занял 3-е место, а по сумме стыковых матчей за право выступать в РФПЛ уступил «Арсеналу» (2:1, 0:1).
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