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    Аленичев возглавит «Енисей»

    Теги ФНЛ отставки Дмитрий Аленичев Енисей

    Новым главным тренером «Енисея» в ближайшее время станет Дмитрий Аленичев.

    Сообщается, что между красноярским клубом и 44-летним специалистом достигнута принципиальная договоренность.

    Ранее Аленичев тренировал «Спартак» и тульский «Арсенал».

    Прежний главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов возглавил «Крылья Советов».

    В минувшем первенстве ФНЛ «Енисей» занял 3-е место, а по сумме стыковых матчей за право выступать в РФПЛ уступил «Арсеналу» (2:1, 0:1).

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