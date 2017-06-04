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    Массимилиано Аллегри: «Во втором тайме «Реал» нажал на газ, и нам оказалось нечем ответить»

    Теги Ювентус Реал Мадрид Лига чемпионов Массимилиано Аллегри

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подвел итоги финала Лиги чемпионов с «Реалом» (1:4).

    «В первую очередь хочу поздравить своих ребят с хорошей работой, это был потрясающий сезон. Мы выиграли чемпионат и Кубок, дошли до финала Лиги чемпионов. Мне остается только поблагодарить их.

    В первом тайме мы играли красиво, но во втором «Реал» нажал на газ, и нам оказалось нечем ответить. Футбол может быть кошмаром. После ударов Пьянича и Каземиро были рикошеты, но мяч влетел в сетку лишь в одном из этих случаев.

    «Реал» вышел в финал неслучайно — у этой команды отличные игроки. Они здорово оборонялись, поэтому нашим нападающим было непросто пробраться к чужим воротам. Мы провели замечательный первый тайм, но после второго пропущенного гола нам, конечно, нужно было не выпадать из игры.

    На самом-то деле при счете 1:2 мы даже создали несколько моментов, но не смогли ими воспользоваться. Надо исправлять то, как мы реагируем на некоторые игровые ситуации, нужно лучше распоряжаться мячом. Надо досконально изучить, когда ускорять игру, а когда — тормозить ее», — сказал Аллегри.

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