Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Реал» – лучший клуб Европы! Все о победе Мадрида – в приложении «Реал+» для мобильных устройств

    Теги Криштиану Роналду Реал Мадрид Лига чемпионов мобильные приложения

    Мадридский «Реал» обыграл «Ювентус» со счетом 4:1 и установил рекорд, став первым клубом, который выиграл Лигу чемпионов два раза подряд.

    Мнения игроков, тренеров, аналитика, видео опасных голов матча, – все это вы найдете в приложении «Реал Мадрид» от Sports.ru

    УСТАНОВИТЬ «РЕАЛ» НА ANDROID

    УСТАНОВИТЬ «РЕАЛ» НА iPHONE/IPAD

    С приложением «Реал Мадрид» вы также получаете:

    – Видео голов «Реала» во всех турнирах.

    –  Обзоры матчей, видео самых опасных моментов.

    – Свежие новости о команде.

    – Анонсы, интервью, результаты, мнения экспертов и инсайдеров.

    – Галереи с яркими и актуальными фото.

    – Календарь и турнирные таблицы, текстовые онлайн-трансляции игр, полная статистика всех матчей в режиме реального времени.

    – Эксклюзивные блоги и материалы пользователей о команде и любимых игроках «Реала».

    – Широкие возможности для общения с другими болельщиками в комментариях и статусах.

    УСТАНОВИТЬ «РЕАЛ» НА ANDROID

    УСТАНОВИТЬ «РЕАЛ» НА iPHONE/IPAD

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться