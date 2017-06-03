«Реал» – лучший клуб Европы! Все о победе Мадрида – в приложении «Реал+» для мобильных устройств
Мадридский «Реал» обыграл «Ювентус» со счетом 4:1 и установил рекорд, став первым клубом, который выиграл Лигу чемпионов два раза подряд.
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– Обзоры матчей, видео самых опасных моментов.
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– Календарь и турнирные таблицы, текстовые онлайн-трансляции игр, полная статистика всех матчей в режиме реального времени.
– Эксклюзивные блоги и материалы пользователей о команде и любимых игроках «Реала».
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