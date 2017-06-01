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    «МЮ» проведет переговоры с Ибрагимовичем о продлении контракта

    Теги Златан Ибрагимович Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия

    «Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность пролонгирования соглашения с форвардом Златаном Ибрагимовичем, выбывшим на 9 месяцев из-за травмы крестообразных связок колена.

    Сообщается, что манкунианцы воодушевлены темпами восстановления 35-летнего шведа, который также не прочь сесть за стол переговоров.

    Год назад Ибрагимович подписал с «МЮ» контракт по схеме «1+1». В 28 матчах минувшего чемпионата Англии он забил 17 голов и сделал 5 результативных передач.

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