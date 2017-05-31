Криштиану Роналду о свисте болельщиков «Реала»: «В Манчестере такого не было – там другая ментальность»
Нападающий «Реала» Криштиану Роналду рассказал, как относится к тому, что периодически его освистывают мадридские болельщики.
«Я очень терпелив, но мне это не нравится.
Такая критика на нашем стадионе – это ненормально. Когда я выкладываюсь на сто процентов, но результат не приходит, они свистят.
В Манчестере со мной такого никогда не случалось. Там другая ментальность.
Мне очень нравится Испания, но у меня есть приятные воспоминания о Манчестере», – сказал Роналду.
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