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    Криштиану Роналду о свисте болельщиков «Реала»: «В Манчестере такого не было – там другая ментальность»

    Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Реал Мадрид примера Испания болельщики Сантьяго Бернабеу

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду рассказал, как относится к тому, что периодически его освистывают мадридские болельщики.

    «Я очень терпелив, но мне это не нравится. 

    Такая критика на нашем стадионе – это ненормально. Когда я выкладываюсь на сто процентов, но результат не приходит, они свистят. 

    В Манчестере со мной такого никогда не случалось. Там другая ментальность. 

    Мне очень нравится Испания, но у меня есть приятные воспоминания о Манчестере», – сказал Роналду. 

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