Криштиану Роналду о свисте болельщиков «Реала»: «В Манчестере такого не было – там другая ментальность»

Нападающий Криштиану Роналду рассказал, как относится к тому, что периодически его освистывают мадридские болельщики.

«Я очень терпелив, но мне это не нравится.

Такая критика на нашем стадионе – это ненормально. Когда я выкладываюсь на сто процентов, но результат не приходит, они свистят.

В Манчестере со мной такого никогда не случалось. Там другая ментальность.

Мне очень нравится Испания, но у меня есть приятные воспоминания о Манчестере», – сказал Роналду.