«Арсенал» близок к покупке 19-летнего форварда сборной Нигерии Оньекуру за 7 млн фунтов
«Арсенал» согласовал с бельгийским «Эйпеном» трансфер нападающего Генри Оньекуру, которым интересовался ЦСКА.
Сообщается, что переход 19-летнего дебютанта сборной Нигерии обойдется лондонцам в 6,8 миллиона фунтов – именно такая сумма прописана в его контракте в качестве отступных.
Теперь «Арсеналу» осталось согласовать с Оньекуру личный контракт, игрок заинтересован в переходе в английский клуб.
В борьбе за лучшего снайпера минувшего чемпионата Бельгии (20 голов) «Арсенал» опередил «Эвертон», «Саутгемптон», «Вест Хэм» и «Вест Бромвич».
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