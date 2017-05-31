«Арсенал» близок к покупке 19-летнего форварда сборной Нигерии Оньекуру за 7 млн фунтов

согласовал с бельгийским «Эйпеном» трансфер нападающего , которым интересовался ЦСКА.

Сообщается, что переход 19-летнего дебютанта сборной Нигерии обойдется лондонцам в 6,8 миллиона фунтов – именно такая сумма прописана в его контракте в качестве отступных.

Теперь «Арсеналу» осталось согласовать с Оньекуру личный контракт, игрок заинтересован в переходе в английский клуб.

В борьбе за лучшего снайпера минувшего чемпионата Бельгии (20 голов) «Арсенал» опередил «Эвертон», «Саутгемптон», «Вест Хэм» и «Вест Бромвич».