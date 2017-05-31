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    «Арсенал» близок к покупке 19-летнего форварда сборной Нигерии Оньекуру за 7 млн фунтов

    Теги премьер-лига Англия высшая лига Бельгия Арсенал возможные трансферы Эйпен Генри Оньекуру

    «Арсенал» согласовал с бельгийским «Эйпеном» трансфер нападающего Генри Оньекуру, которым интересовался ЦСКА.

    Сообщается, что переход 19-летнего дебютанта сборной Нигерии обойдется лондонцам в 6,8 миллиона фунтов – именно такая сумма прописана в его контракте в качестве отступных.

    Теперь «Арсеналу» осталось согласовать с Оньекуру личный контракт, игрок заинтересован в переходе в английский клуб.

    В борьбе за лучшего снайпера минувшего чемпионата Бельгии (20 голов) «Арсенал» опередил «Эвертон», «Саутгемптон», «Вест Хэм» и «Вест Бромвич».

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