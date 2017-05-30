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    Роберто Манчини: «Я встретился с руководителями «Зенита». Возможность для переезда в Россию есть»

    Теги Зенит Роберто Манчини Лучано Спаллетти Премьер-лига Россия возможные трансферы

    Известный специалист Роберто Манчини рассказал, что имеет возможность для перехода на работу в российский клуб.

    Известно, что итальянец может возглавить «Зенит». В понедельник Манчини провел встречу с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером.

    «Я встретился и познакомился с руководителями «Зенита». Пока это все, посмотрим, что будет в ближайшие дни.

    Возможность для переезда в Россию есть. Совета у Спаллетти на данный момент я не спрашивал», – сказал Манчини.

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