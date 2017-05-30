Известный специалист Роберто Манчини рассказал, что имеет возможность для перехода на работу в российский клуб.

Известно, что итальянец может возглавить «Зенит». В понедельник Манчини провел встречу с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером.

«Я встретился и познакомился с руководителями «Зенита». Пока это все, посмотрим, что будет в ближайшие дни.

Возможность для переезда в Россию есть. Совета у Спаллетти на данный момент я не спрашивал», – сказал Манчини.