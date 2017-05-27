«Милан» пригрозил вывести из состава Доннарумму, если до 30 июня он не продлит контракт

поставил ультиматум вратарю команды Джанлуиджи Доннарумме, на которого претендуют «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

Сообщается, что итальянский клуб пригрозил вывести 18-летнего голкипера из состава на следующий сезон, если до 30 июня тот не продлит контракт.

Информацию об этом опубликовали сразу три итальянских издания – Corriere dello Sport, Tuttosport и Corriere della Sera.

«Милан» готов увеличить зарплату Доннарумме с 250 тысяч евро до 3–3,5 миллиона в год.

Соглашение вратаря с «россонери» рассчитано до июня 2018 года, а его интересы представляет известный агент Мино Райола.