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    В Москве открывается детский футбольный лагерь Adidas camp

    Теги детский футбол

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    В июле 2017 в Москве пройдет детский футбольный лагерь adidas camp by Future FC. Главный тренер лагеря – Martijn Leonard из Голландии.

    Тренировочный процесс лагеря организован по голландской программе и методике adidas. Для ТОП-5 игроков adidas и детский футбольный клуб Future FC организуют просмотр в академиях ЦСКА и Локомотив, а самые талантливые будут сопровождать сборную России на матчах чемпионата мира-2018.

    Лагерь пройдет в дневном формате с 9 до 18 в центре Москвы. Участвовать в лагере могут мальчики и девочки любого уровня подготовки от 5 до 15 лет. Каждый день участников ждут 2 футбольные тренировки, занятия английским от English First, двухразовое питание, мастер-классы и челленджи от adidas.

    Расписание смен:

    3-15 июля (смена PRO)

    17-29 июля (любители и новички)

    Стоимость смены 41000 р. В стоимость входят тренировки, занятия английским, комплект футбольной формы adidas, памятные сувениры и питание.

    Подробнее о лагере на сайте adidas camp by Future FC.

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