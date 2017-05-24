Все о победе в Лиге Европы и попадании в Лигу чемпионов в приложении «Манчестер Юнайтед+»
«Манчестер Юнайтед» впервые выиграл Лигу Европы и обеспечил себе участие в Лиге чемпионов на следующий сезон.
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В приложении вы найдете:
– Новости, тексты и интервью о МЮ;
– Онлайн-трансляции матчей, составы команд;
– Статистика турнира и игроков;
– Все актуальные трансферы МЮ;
– Календарь и расписание матчей;
– Блоги пользователей и статьи;
– Фото и видео;
– Форумы, чаты и комментарии для общения с другими болельщиками.
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