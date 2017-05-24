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    Все о победе в Лиге Европы и попадании в Лигу чемпионов в приложении «Манчестер Юнайтед+»

    Теги Манчестер Юнайтед Лига чемпионов Лига Европы Sports.ru мобильные приложения

    «Манчестер Юнайтед» впервые выиграл Лигу Европы и обеспечил себе участие в Лиге чемпионов на следующий сезон.

    Скачать приложение «Манчестер Юнайтед+» на Android 

    Скачать приложение «Манчестер Юнайтед+» на iOS

    В приложении вы найдете:

    – Новости, тексты и интервью о МЮ;

    – Онлайн-трансляции матчей, составы команд;

    – Статистика турнира и игроков;

    – Все актуальные трансферы МЮ;

    – Календарь и расписание матчей;

    – Блоги пользователей и статьи;

    – Фото и видео;

    – Форумы, чаты и комментарии для общения с другими болельщиками.

    Скачать приложение «Манчестер Юнайтед+» на Android 

    Скачать приложение «Манчестер Юнайтед+» на iOS

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