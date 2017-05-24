Все о победе в Лиге Европы и попадании в Лигу чемпионов в приложении «Манчестер Юнайтед+»

«Манчестер Юнайтед» впервые выиграл Лигу Европы и обеспечил себе участие в Лиге чемпионов на следующий сезон.

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В приложении вы найдете:

– Новости, тексты и интервью о МЮ;

– Онлайн-трансляции матчей, составы команд;

– Статистика турнира и игроков;

– Все актуальные трансферы МЮ;

– Календарь и расписание матчей;

– Блоги пользователей и статьи;

– Фото и видео;

– Форумы, чаты и комментарии для общения с другими болельщиками.

Скачать приложение «Манчестер Юнайтед+» на Android

Скачать приложение «Манчестер Юнайтед+» на iOS