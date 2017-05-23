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    Джанлуиджи Буффон: «Некоторые голы Тотти были настолько великолепны, что, спаси я ворота, испортил бы настоящий шедевр»

    Теги Рома Франческо Тотти Ювентус Джанлуиджи Буффон серия А Италия

    Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон рассказал о своих противостояниях с нападающим «Ромы» Франческо Тотти на футбольном поле.

    «Я был одной из главных жертв для Тотти. Мы часто играли друг против друга, он, как и я, всегда играл за сильные команды, поэтому неудивительно, что он много мне забивал.

    Некоторые из них, хоть я и не могу сказать, что для меня было в радость пропускать их, были настолько великолепны, что, спаси я тогда ворота, испортил бы настоящий шедевр», – рассказал Буффон.

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