Голкипер Джанлуиджи Буффон рассказал о своих противостояниях с нападающим «Ромы» на футбольном поле.

«Я был одной из главных жертв для Тотти. Мы часто играли друг против друга, он, как и я, всегда играл за сильные команды, поэтому неудивительно, что он много мне забивал.

Некоторые из них, хоть я и не могу сказать, что для меня было в радость пропускать их, были настолько великолепны, что, спаси я тогда ворота, испортил бы настоящий шедевр», – рассказал Буффон.