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    Экс-президент «Барселоны» Роcель арестован по обвинению в отмывании денег

    Теги Барселона примера Испания происшествия Рикардо Тейшейра Сандро Росель Федерация футбола Бразилии

    Испанская полиция провела сегодня операцию в Андорре и Каталонии по распоряжению Верховного суда Испании.

    В рамках операции был арестован бывший президент «Барселоны» Сандро Роcель. 53-летний менеджер обвиняется в отмывании денег в крупных размерах.

    Полиция подозревает, что Росель незаконным путем присвоил себе порядка 15 миллионов, заработанных на продаже имиджевых прав сборной Бразилии, а также на продаже прав на показ товарищеских игр бразильцев. Росель затем отмывал полученные деньги через оффшорные компании.

    Росель входил в сеть из нескольких человек, в которой также состояли его жена и бывший президент Бразильской конфедерации футбола (CBF) Рикардо Тейшейра. Они также будут задержаны.

    Напомним, что Россель является фигурантом дела о мошенничестве при совершении трансфера из «Сантоса» в «Барселону» нападающего Неймара. Прокурор просит по этому делу 5 лет тюрьмы для Роселя.

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