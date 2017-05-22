Президент «Барселоны» подтвердил, что новый тренер будет назван 29 мая
Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу подтвердил информацию о том, когда будет известно имя нового главного тренера команды.
«29 мая у нас пройдет совет директоров, тогда же мы и объявим имя нового тренера.
Вальверде? Это тренер, у которого заканчивается контракт», – сказал Бартомеу.
Ранее сообщалось, что главный тренер «Атлетика» Эрнесто Вальверде уже согласовал 2-летний контракт с «Барселоной».
Нынешний главный тренер каталонцев Луис Энрике покинет свой пост по окончании сезона.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.