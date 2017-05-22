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    Президент «Барселоны» подтвердил, что новый тренер будет назван 29 мая

    Теги Барселона Эрнесто Вальверде примера Испания отставки Жозеп Бартомеу

    Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу подтвердил информацию о том, когда будет известно имя нового главного тренера команды.

    «29 мая у нас пройдет совет директоров, тогда же мы и объявим имя нового тренера.

    Вальверде? Это тренер, у которого заканчивается контракт», – сказал Бартомеу.

    Ранее сообщалось, что главный тренер «Атлетика» Эрнесто Вальверде уже согласовал 2-летний контракт с «Барселоной».

    Нынешний главный тренер каталонцев Луис Энрике покинет свой пост по окончании сезона.

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