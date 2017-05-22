Президент «Барселоны» подтвердил, что новый тренер будет назван 29 мая

Президент «Барселоны» подтвердил информацию о том, когда будет известно имя нового главного тренера команды.

«29 мая у нас пройдет совет директоров, тогда же мы и объявим имя нового тренера.

Вальверде? Это тренер, у которого заканчивается контракт», – сказал Бартомеу.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Атлетика» уже согласовал 2-летний контракт с «Барселоной».

Нынешний главный тренер каталонцев Луис Энрике покинет свой пост по окончании сезона.