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    Андрес Иньеста: «Реал» заслуженно стал чемпионом, он был немного лучше нас»

    Теги Барселона Реал Мадрид Андрес Иньеста примера Испания

    Капитан «Барселоны» Андрес Иньеста высказался после победы над «Эйбаром» (4:2) в заключительном туре чемпионата Испании. Каталонский клуб занял в турнире второе место.

    «У таких побед горько-сладкий вкус. Мы сделали все, что могли, выиграв последние семь матчей. Но была команда, которая оказалась немного лучше нас и заслуженно победила. А нам не хватило стабильности, хотя мы набрали лишь на три очка меньше.

    В перерыве матча мы узнали, что «Реал» выигрывает в Малаге, но нам все равно нужно было побеждать, мало ли что (после первого тайма каталонцы проигрывали 0:1 – прим. Sports.ru).

    У нас еще есть возможность выиграть трофей (Кубок Испании – прим. Sports.ru) на следующей неделе, чтобы завершить сезон как можно лучше», – сказал Иньеста.

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