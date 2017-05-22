Главный тренер «Барселоны» после победы над «Эйбаром» (4:2) в заключительном туре чемпионата Испании подвел итоги своей работы в клубе. В уходящем сезоне каталонцы заняли в примере 2-е место.

«Главное, что я завоевал любовь болельщиков, а остальное меня мало волнует.

Пеп (Гвардиола, бывший главный тренер «Барсы» – прим. Sports.ru) всегда говорил, что без игроков, без личностей, ничего добиться невозможно. Я приходил сюда, чтобы стать лидером, и я им стал. Я приходил, чтобы выигрывать трофеи, и я их выигрывал – благодаря игрокам.

Я заострял внимание на нашей игре и ухожу по собственному желанию, так что я доволен. Я мог отработать и гораздо лучше, и гораздо хуже. Я работал по-своему, в своем стиле, и мне не за что себя критиковать», – сказал Энрике.

За время работы в «Барселоне» Энрике дважды выиграл примеру и Кубок Испании, а также стал победителем Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира и обладателем Суперкубка УЕФА. В 2015-м был признан ФИФА тренером года.