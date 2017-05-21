Александр Григорян: «Мне кажется, мы сегодня обосрались»
Главный тренер «Анжи» Александр Григорян подвел итоги матча 30-го тура чемпионата России против ЦСКА (0:4).
Мне кажется, мы сегодня обосрались. Не хотелось бы сегодня обсуждать то, что я говорил ранее, просто потому, что я не успел похоронить мать, и провёл уже три тура. Поэтому, честно говоря, мне сейчас не до спецэффектов. Дайте мне очухаться, спецэффекты будут попозже.
Я поблагодарил команду за тот этап, в котором мы работали. Были игры, которыми можно гордиться, были матчи, когда не получалось, но мы делали всё возможное, чтобы добиваться побед.
Были у нас ошибки, из-за которых мы проигрывали, но это первая игра, за которую стыдно.
Если мне в дальнейшем доверят продолжить здесь работу, я не допущу, чтобы мы боролись за выживание. Эта ситуация мне абсолютно неинтересна.
Главное быть уверенным в своём профессионализме и в себе. А быть уверенным в том, что с тобой подпишут контракт, невозможно», – сказал Григорян.
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