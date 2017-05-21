«Краснодар» вышел в Лигу Европы

«Краснодар» занял четвертое место в чемпионате России-2016/17 и в следующем сезоне сыграет в .

Это стало известно по итогам 30-го тура премьер-лиги, в котором «Краснодар» разгромил «Томь» (5:1), а его прямой конкурент проиграл «Оренбургу» (0:2).

Таким образом, обошел «Ростов» – 49 очков против 48.

«Краснодар» играет в Лиге Европы с сезона-2014/15. В последние два года команда выходила в плей-офф: сначала в 1/16 финала, а в этом году – в 1/8 финала.