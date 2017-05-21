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    «Краснодар» вышел в Лигу Европы

    Теги Ростов Премьер-лига Россия Лига Европы Краснодар

    «Краснодар» занял четвертое место в чемпионате России-2016/17 и в следующем сезоне сыграет в Лиге Европы

    Это стало известно по итогам 30-го тура премьер-лиги, в котором «Краснодар» разгромил «Томь» (5:1), а его прямой конкурент «Ростов» проиграл «Оренбургу» (0:2). 

    Таким образом, «Краснодар» обошел «Ростов» – 49 очков против 48. 

    «Краснодар» играет в Лиге Европы с сезона-2014/15. В последние два года команда выходила в плей-офф: сначала в 1/16 финала, а в этом году – в 1/8 финала.  

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