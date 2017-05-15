Гендиректор «Динамо»: «У Погребняка есть очень хороший вариант в Австралии, но Павел особо никуда не рвется»
Генеральный директор «Динамо» Евгений Муравьев высказался о будущем форварда Павла Погребняк.
«Мы активно ищем клуб Павлу, предлагаем варианты. К сожалению, он не очень хочет найти взаимовыгодный компромисс – этот город далеко находится, тут немного платят, еще определенные условия.
Но в данный момент это не его проблемы, а наши. У него еще год действует контракт с «Динамо», но Павел особо никуда не рвется.
Есть очень хороший вариант с австралийским клубом, но Погребняк отказывается. Хотя финансовые условия практически сопоставимы с тем, что он получает в «Динамо». При его игровой практике этот вариант был бы идеальным и для нас, и для самого нападающего.
По тренировкам мы не можем предъявить ему претензий, он выкладывается с полной отдачей, в отличие от некоторых других игроков, которые у нас также на контракте», – сказал Муравьев.
33-летний форвард провел 9 матчей за «Динамо» в этом сезоне и не отметился результативными действиями. Подробную статистику игрока смотрите здесь.
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