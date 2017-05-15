Бывший капитан сборной России, а ныне глава Общероссийского профессионального союза футболистов оценил вероятность проведения в ближайшее время своего прощального матча.

– Хотели бы провести прощальный матч?

– А мне-то с кем прощаться? Я еще не попрощался с футболом, а только сказал «до свидания», как Василий Уткин.

Да и идея прощального матча мне не особо нравится. Я, к своему сожалению, ни в одном клубе не играл так долго, как Лоськов в «Локо». Может, трофеев столько же завоевал или чуть меньше, но привязки к конкретному клубу нет.

Больше всего считаю себя зенитовцем и армейцем. Армейцем — потому что воспитанник, а с много выиграл и много времени провел, — сказал Широков.