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    Роман Широков: «Я еще не попрощался с футболом, а сказал «до свидания»

    Теги Спартак ЦСКА Зенит Роман Широков Премьер-лига Россия Краснодар

    Бывший капитан сборной России, а ныне глава Общероссийского профессионального союза футболистов Роман Широков оценил вероятность проведения в ближайшее время своего прощального матча.

    – Хотели бы провести прощальный матч?

    – А мне-то с кем прощаться? Я еще не попрощался с футболом, а только сказал «до свидания», как Василий Уткин.

    Да и идея прощального матча мне не особо нравится. Я, к своему сожалению, ни в одном клубе не играл так долго, как Лоськов в «Локо». Может, трофеев столько же завоевал или чуть меньше, но привязки к конкретному клубу нет.

    Больше всего считаю себя зенитовцем и армейцем. Армейцем — потому что воспитанник, а с «Зенитом» много выиграл и много времени провел, — сказал Широков.

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