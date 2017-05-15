Роман Широков: «Я еще не попрощался с футболом, а сказал «до свидания»
Бывший капитан сборной России, а ныне глава Общероссийского профессионального союза футболистов Роман Широков оценил вероятность проведения в ближайшее время своего прощального матча.
– Хотели бы провести прощальный матч?
– А мне-то с кем прощаться? Я еще не попрощался с футболом, а только сказал «до свидания», как Василий Уткин.
Да и идея прощального матча мне не особо нравится. Я, к своему сожалению, ни в одном клубе не играл так долго, как Лоськов в «Локо». Может, трофеев столько же завоевал или чуть меньше, но привязки к конкретному клубу нет.
Больше всего считаю себя зенитовцем и армейцем. Армейцем — потому что воспитанник, а с «Зенитом» много выиграл и много времени провел, — сказал Широков.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.