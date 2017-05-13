Болельщики «Спартака» устроили беспорядки после матча с «Амкаром»

Болельщики «Спартака» выбежали на поле после матча 28-го тура чемпионата России с «Амкаром» (1:0), чтобы поздравить команду с чемпионством.

«На поле стадиона «Звезда» творится вакханалия. Болельщики Спартака прорвались с трибун и бросились обнимать своих кумиров.

Сальваторе Боккетти остался даже без трусов, ибо болельщики на память возжелали заиметь их тоже. Не остались целы ворота на стадионе «Звезда». Их фанаты «Спартака» растаскивают на сувениры», – сообщает пресс-служба «Амкара».

Фото: instagram.com/nikitadismay