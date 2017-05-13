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    «Барселона» не планирует расставаться с Андре Гомешом

    Теги Барселона примера Испания возможные трансферы Андре Гомеш

    «Барселона» не намерена выставлять полузащитника Андре Гомеша на трансфер по окончании сезона.

    Сообщается, что ни спортивный директор каталонцев, ни руководство клуба не собираются расставаться с 23-летним португальцем, несмотря на его неубедительную игру в дебютном сезоне.

    В «Барселоне» полагают, что решение по Гомешу следует принимать после второго сезона.

    Прошлым летом хавбек перешел из «Валенсии» в «Барселону» за 35 миллионов евро, с учетом бонусов сумма трансфера может вырасти до 55 миллионов.

    В 28 матчах текущего чемпионата Испании на счету Гомеша 3 гола и 2 результативные передачи.

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